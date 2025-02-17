وأضاف فضل، على هامش انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025، الاثنين، أنه تم توفير 12.7 مليار درهم حتى نهاية 2024 كحلول تمويلية للقطاع الصناعي في الدولة، 68% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق .

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي في الصناعة حظي بنصيب كبير من ممكنات التمويل بقيمة 2.33 مليار درهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وأضاف فضل تم توفير فرص شراء مضمونة بقيمة 143مليار درهم لتصنيع 2000 منتج في دولة الإمارات مشيراً إلى نمو هذا الرقم خلال "اصنع في الإمارات 2025" سواء على مستوى المنتجات للتصنيع المحلي أو فرص الشراء الجديدة.

وأكد أن معرض آيدكس يشكل فرصة مهمة للتعريف بدور المبادرة في دعم نمو القطاع الصناعي والممكنات والحوافز المقدمة للشركات الصناعية في دولة الإمارات.

وأضاف أن قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات يعد من روافد التنويع الاقتصادي والتنافسية في الأسواق الدولية .

وتطرق إلى معروضات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال آيدكس 2025 ومنها المبادرات الداعمة للشركات الصناعية في الدولة وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية وتمكين الصادرات والحلول التمويلية التنافسية وعقد الشراكات والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة .