وبحسب وكالة رويترز، ذكرت الوثيقة أن شركة داماك عينت بنوك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان كمنسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وغولدمان ساكس إنترناشيونال والمشرق وبنك وربة كمديرين مشتركين.

وقد يتبع ذلك إصدار صكوك غير مضمونة لأجل ثلاث سنوات ونصف السنة، وفقا لظروف السوق.

ووقعت شركة مانترا، وهي منصة بلوكتشين تركز على الأصول في العالم الحقيقي، صفقة الشهر الماضي مع مجموعة داماك لترميز الأصول في الشرق الأوسط بقيمة لا تقل عن مليار دولار.

وأعلن رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني والرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير أيضا أن الشركة ستستثمر 20 مليار دولار في مراكز بيانات بالولايات المتحدة في السنوات المقبلة.