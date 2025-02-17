وأوضحت تنسنت في بيان أرسلته إلى رويترز أن ويشين تختبر إمكان استخدام ديب سيك في عمليات البحث في خطوة مهمة تقوم بها شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة من شأنها توفير منصة خارجية للذكاء الاصطناعي في وقت تحتدم فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا في هذا المجال.

وبهذا الصدد، قال متحدث باسم ويشين إن التطبيق يستخدم نموذج هونيوان اللغوي الكبير المملوك لشركة تنسنت لإثراء عملية البحث باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن هذه الخطوة تأتي كذلك في إطار استكشاف تنسنت مدى تكامل منتجاتها المتعددة مع ديب سيك، ومنها مساعد كود تنسنت للتخزين السحابي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وتنسنت يوانباو، وهو تطبيق مساعد آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويجري اختبار أداة ديب سيك من خلال تطبيق ويشين الذي يخدم مستخدمين محليين، وليس تطبيق وي تشات الذي يستهدف المستخدمين في الخارج. وبلغ عدد مستخدمي التطبيقين مجتمعَين 1.38 مليار في نهاية سبتمبر.

وفي إعلان منفصل، قالت بايدو إنها ستربط محرك البحث الخاص بها بديب سيك ربطا كاملا، كما ستفعل المثل فيما يتعلق بنموذجها اللغوي الكبير إرني.

وأحدثت ديب سيك الشهر الماضي تحولا في عالم الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق مساعد افتراضي مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي تقول الشركة إنه يستخدم حجما أقل من البيانات بتكلفة صغيرة مقارنة بتكلفة الخدمات الحالية. وسرعان ما تفوقت أداة ديب سيك للذكاء الاصطناعي على منافستها الأميركية تشات جي.بي.تي في عدد مرات التنزيل من متجر تطبيقات أبل.