وقالت مبادلة للاستثمار في بيان، "إن هذا الاستثمار يأتي إلى جانب تحالف بقيادة فريق الاستثمار الخاص التابع لشركة "باين كابيتال" في أوروبا، ومن شأنه أن يدعم مسيرة نمو شركة "أبليونا"، وتطورها وتطلعاتها لتصبح مجموعة إدارة المرافق المتكاملة الرائدة في أوروبا".

وبهذه المناسبة، قال زهير رقراقي، رئيس وحدة الصناعات وخدمات الأعمال في مبادلة: "يسعدنا أن نعلن عن استثمارنا في أبليونا؛ الشركة الرائدة في قطاع إدارة العقارات والمرافق التقنية، إلى جانب أحد شركائنا الرئيسيين (باين كابيتال). ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الدكتور يوشن كيزبيرغ وفريق الإدارة في أبليونا، لتوفير الدعم لهم، وتعزيز آفاق نموهم في هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الشركة".

وبصفتها شركة إدارة مرافق متكاملة تتمتع بخبرة تقنية قوية وحضور دولي، تقدم "أبليونا" خدمات مبتكرة وعالية الجودة للعملاء الإقليميين، وكبار العملاء على مستوى العالم، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على حلول ومنتجات تراعي الاعتبار البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، وتقلل من استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المباني.

وسوف تعمل "أبليونا" خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق منصتها الأوروبية، وتعزيز مجالات التحول الرقمي لخدماتها، من خلال الاستثمار في أنظمة التحكم القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والصيانة التنبؤية لتكنولوجيا البناء.

ودعماً لهذه الاستراتيجية، استحوذت الشركة على 14 شركة استراتيجية في أوروبا ودمجتها بنجاح، بما في ذلك عملية الاستحواذ التحويلي على "مجموعة جيجنباور" في عام 2023.

تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة.