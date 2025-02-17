وأفاد ماسك عبر "إكس" بأن "غروك 3" سيُطرَح من خلال عرض حي ليلة الاثنين في الثامنة من مساء الاثنين" بتوقيت المحيط الهادئ، أي في الساعة 04:00 من الثلاثاء بتوقيت غرينتش"، واصفا إياه بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".

وكان ماسك أشار خلال مؤتمر صناعي عقد في دبي قبل أيام إلى أن "تحسين برنامج "غروك 3" في المراحل النهائية"، مضيفا أن البرنامج "سيُعرَض على الأرجح في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف "نعتقد أنه سيكون أفضل من أي شيء آخر. قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من غروك".

وقبل بضعة أشهر، أطلق ماسك مجانا على "إكس" نظام الذكاء الاصطناعي "غروك 3" الذي يستطيع إنشاء نص وكل أنواع الصور من استعلام بسيط باللغة اليومية.

وأُطلقت شركة "اكي ايه آي" في يوليو 2023، ونفذت في ديسمبر الفائت حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف "تسريع تطويرها".