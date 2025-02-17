تحديث الأسواق

بحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2899.73 دولار للأونصة (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2942.70 دولار للأونصة في 11 فبراير.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2912.50 دولار للأونصة.

وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

ويجعل تراجع الدولار الذهب أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، إن ضعف الدولار والضبابية بشأن كيفية تعامل ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين في تطبيق سياسته الخاصة بالتعريفات التجارية يدعمان الذهب.

ويوم الجمعة، واصل ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية، قائلا إن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.

في هذه الأثناء، من المقرر أن يبدأ كبار المسؤولين في إدارة ترامب محادثات سلام مع مفاوضين روس وأوكرانيين في المملكة العربية السعودية في الأيام المقبلة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "إذا أدت المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والروس إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، فإن الطلب على شراء الملاذ الآمن قد يتضاءل، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه".

وأضاف "لكن مع الحديث المستمر عن الرسوم الجمركية والتضخم الذي يثير قلق المستثمرين، فإن الذهب قد يرتفع حتى لو تراجعت تدفقات الملاذ الآمن".

وينظر للذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 32.41 دولار للأونصة بعد بلوغها أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر 2024 يوم الجمعة.

وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 986.85 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم اثنين بالمئة إلى 980.70 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".