وأوضح خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المنعقد حاليا بالسعودية أن البنك خفض أسعار الفائدة تدريجيا منذ ديسمبر، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس في كل من ديسمبر ويناير.

وقال قره خان هذا الشهر إن البنك المركزي "ليس على وضع التشغيل الآلي" بعد خفضين متتاليين لأسعار الفائدة، وإنه يمكنه إيقاف أو تغيير حجم تحريك أسعار الفائدة استنادا إلى ما يظهر من بيانات.

وأضاف خلال المؤتمر أن حالة الضبابية التي تكتنف السياسات النقدية لاقتصادات متقدمة، مثل الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تسبب مخاطر لاقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها تركيا.

وأضاف "هذا يعني أنه يتعين على البنوك المركزية توخي الحذر الشديد لأن المخاطر قائمة لأسباب عديدة... ونحن على استعداد لاتخاذ (ما يلزم من) إجراءات".

ويبلغ سعر الفائدة الآن 45 بالمئة. وأبقى البنك المركزي التركي السعر عند 50 بالمئة على مدى الأشهر الثمانية السابقة لديسمبر. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي، من المتوقع خفض سعر الفائدة إلى 30 بالمئة بحلول نهاية العام.