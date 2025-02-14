وارتفعت عائدات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 15.2 مليار يورو مقابل 13.4 مليار يورو في عام 2023.

وسوف تقترح هيرمس توزيع أرباح على حملة الأسهم بقيمة 16 يورو للسهم خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمع في 30 أبريل المقبل، على أن يتم خصم الأرباح الذي سيتم توزيعها يوم 19 فبراير الجاري بقيمة 3.5 يورو للسهم من الأرباح التي ستوافق عليها الجمعية العمومية.

علاوة على ذلك، سيطرح اقتراح بتوزيع أرباح استثنائية بقيمة 10 يورو للسهم خلال الاجتماع.