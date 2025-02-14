نمت إيرادات "إمباور" والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.4 بالمئة و 6.2 بالمئة على التوالي خلال عام 2024. وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 5.9 بالمئة مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 998 مليون درهم. وبذلك تكون المؤسسة قد حققت صافي ربح إجمالي بعد الضريبة بلغ 908 مليون درهم إماراتي لعام 2024.

وخلال عام 2024، وزعت "إمباور" أرباح نقدية بقيمة 850 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم لكل منهما خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع أرباح على مساهميها بقيمة تراكمية تبلغ 850 مليون درهم سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وبعد توزيعات الأرباح الملتزم بها للسنتين الماليتين الأوليين بعد الاكتتاب العام، تتوقع المؤسسة المحافظة على دفع أرباح مستدامة بما يتماشى مع نمو أعمالها.

من جانبه، قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ " إمباور" ، أن المؤسسة نجحت خلال العام الماضي في توظيف الحراك الاقتصادي لإمارة دبي لتحقيق أهدافها وتنفيذ جانب من خططها المرتبطة بالاستفادة القصوى من تصاعد أداء أسواق العقارات السكنية والتجارية وسوق السياحة والسفر وقطاع الترفيه، موضحاً أن "إمباور" تعمل بآليات حرفية وخطط تنفيذية مرنة تضمن نمو وازدهار أعمالها وتحقق العائدات المستدامة والأرباح لمساهميها.

وأشار بن شعفار إلى أن 2024 كان محطة نجاح أخرى في مسيرة " إمباور" الحافلة بالإنجازات، وأبرزها نمو محفظتها من المشاريع الايقونية المتنوعة والمتعددة الاستخدامات وتزايد أعداد المستخدمين النهائيين المستفيدين من خدمات المؤسسة وتحقيق مستوى عالٍ من رضا العملاء فضلاً عن تطور وتزايد حجم أصول المؤسسة وتحقيق نقلات نوعية في استخدام التقنيات والحلول العصرية في محطاتها وشبكات أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، هذا وبالإضافة الى تميز مشاركاتها العالمية في المحافل الدولية ومساعدة الدول والحكومات في حماية البيئة والحفاظ على موارد الأجيال القادمة وتطوير نموذج رفيع للمسؤولية الإجتماعية.

أداء تشغيلي مميز

شهد العام 2024، أداءً مميزاً في عمليات "إمباور" التشغيلية مقارنة بعام 2023، حيث زادت القدرة المتعاقد عليها 6.9 بالمئة مقارنة بعام 2023 لتصل الى 1.78 مليون طن تبريد وذلك بعد توقيع 111 عقداً خلال 2024، فيما تجاوز طول شبكة المؤسسة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق دبي 418 كيلومتراً و بلغ إجمالي عدد محطاتها 88 محطة.