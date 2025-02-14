وبلغ حجم الأرباح قبل احتساب الضرائب والشركات التابعة والمشاريع المشتركة 13.2 مليار فرنك سويسري (14.4 مليار دولار) للعام بأكمله، وذلك بارتفاع عن 12.7 مليار فرنك في العام السابق.

وقالت شركة "نستله" إن الأرباح التشغيلية التجارية قد ارتفعت لتصل إلى 14.6 مليار فرنك، مقابل 14.5 مليار فرنك قبل عام.

وباستثناء البنود المنفذة لمرة واحدة، بلغت الأرباح التشغيلية التجارية الأساسية 15.7 مليار فرنك، بانخفاض عن 16 مليار فرنك في العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية، التي تشمل الدخل والمصروفات التشغيلية الأخرى، إلى 14.7 مليار فرنك، مقابل 14 مليار فرنك في العام الماضي.

إلا أن صافي الأرباح انخفض إلى 10.9 مليار فرنك، أو 4.19 فرنك للسهم، مقابل 11.2 مليار فرنك أو 4.23 فرنك للسهم قبل عام.