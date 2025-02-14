وجاء في البيان أن المشروع بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة بورينغ تبلغ طاقته الاستيعابية ما يزيد عن 160 ألف راكب في الساعة ويتجاوز طول مساره 100 كيلومتر.

وستصل سرعة المشروع لنحو 160 كيلو متر في الساعة. ومشروع دبي لوب عبارة عن شبكة نقل عالية السرعة.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قوله: "دبي بقيادة محمد بن راشد تيعد صياغة مستقبل التنقل من خلال مشاريع نوعية رائدة فوق الأرض وتحت سطحها من أجل تقديم نموذج رائد لمدن المستقبل ولمنظومة نقل حضري متقدمة ومستدامة من أجل ريادتنا العالمية".