وقالت الشركة في بيان الجمعة، إن الإيرادات المجمعة ارتفعت 1.2 بالمئة إلى 36.7 مليار درهم، مدعومة بنمو الوحدات التابعة لها في أفريقيا.

وذكرت اتصالات المغرب أن قاعدة عملائها نمت 4.5 بالمئة إلى 79.3 مليون.

وقالت الشركة إنها ستدفع توزيعات أرباح بواقع 1.43 درهم للسهم وبإجمالي 1.26 مليار درهم.

وتسيطر اتصالات الإمارات على 53 بالمئة من شركة اتصالات المغرب المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست بباريس بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.

وبالإضافة إلى المغرب، تشغل الشركة وحدات في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.