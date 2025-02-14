وارتفع إجمالي الربح للمجموعة إلى 229.8 مليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 15 بالمئة على أساس سنوي، مع الحفاظ على هامش ربح قوي والذي تحسن إلى 32.8 بالمئة.

وبلغ صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة 256.2 مليون درهم في عام 2024، بزيادة تتخطى الستة أضعاف على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح السنوية بعد خصم الضريبة 233.1 مليون درهم في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 356 بالمئة، وبلغت هوامش صافي الأرباح 33.3 بالمئة.

ويسلط هذا الأداء الراسخ الضوء على قوة E7 المستمرة عبر قطاعي الحلول الأمنية والتعبئة والتغليف، إلى جانب تركيزها الاستراتيجي على قطاعات الإنتاج ذات هوامش الربح المرتفعة مدعومةً بتوليد إيرادات الفائدة.

تتمتع الشركة بوضع مالي صحي يبلغ 1.4 مليار درهم، وهذا يجعلها في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو استراتيجي. وقد أكد مجلس الإدارة التزامه بتحقيق العوائد للمساهمين مع توزيع ما لا يقل عن 50 بالمئة من صافي أرباحها السنوية القابلة للتوزيع، وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة لتوزيع الأرباح.

تعتبر مجموعة E7 - المزود الرائد للمنتجات والحلول المتكاملة للمنتجات والحلول المتكاملة عبر أربعة قطاعات أعمال رئيسية هي الحلول الأمنية (E7 للحلول الأمنية)، والطباعة (E7 للطباعة)، والتعبئة والتغليف ( E7 للتعبئة والتغليف)، والتوزيع ("توزيع من E7"). وتتمتع مجموعة E7 بسجل حافل في استخدام التقنيات الأفضل في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء.