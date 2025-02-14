وتراجع الإنتاج بسبب المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن سفينة حفر وصلت للمياه المصرية في إطار استئناف خطط تنمية الحقل البحري وزيادة الإنتاج.

وبلغ متوسط ​​الإنتاج في حقل ظهر 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الذروة التي بلغها في عام 2019.