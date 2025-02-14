وقالت العربية للطيران في بيان على موقع سوق دبي المالي، تضمن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إن إجمالي حجم إيرادات المجموعة تجاوز 6.63 مليار درهم للعام بزيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع 6 مليارات درهم في عام 2023 .

لكن الأرباح الصافية بعد الضريبة سجلت تراجعا بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 1.46 مليار درهم في 2024، مقارنة مع أرباح بـ 1.5 مليار درهم خلال نفس الفترة في 2023.

وفي عام 2024 وسعت الناقلة شبكة وجهاتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية الست بإضافة 31 وجهة جديدة.

وقالت إن هذا التوسع الاستراتيجي أدى إلى زيادة السعة التشغيلية بنسبة 13 بالمئة، و زيادة إجمالي عدد المسافرين بنسبة 12 بالمئة حيت تم نقل اكثر من 18.8 مليون مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية. و أعلنت الشركة عن ارتفاع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 82 بالمئة.

وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 25 بالمئة من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 25 فلسا لكل سهم. وسيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

و قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران" إن مجموعة العربية للطيران حققت عاماً استثنائياً في 2024، حيث شهد توسعاً كبيراً وتعزيزاً لحضورها في الأسواق الرئيسية.. وقد واصلنا تحقيق نمو مالي وتشغيلي ملحوظين مستندين الى نموذج الأعمال القوي الذي تتبعه الشركة، فضلاً عن تميز فريقها الإداري ومدى فعَالية استراتيجية النمو المتبعة".

وأضاف : "وبالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة حالياً، نجحت مجموعة ’العربية للطيران‘ في الحفاظ على وتيرة النمو خلال عام 2024. .وجاء هذا النجاح مدفوعاً بتعزيز القدرة التشغيلية، وإطلاق وجهات جديدة، والتوسع المستمر لشبكة وجهاتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية ونفخر بتقديم تجربة سفر مدفوعة بالقيمة المضافة لقاعدة عملائنا المتنامية، بالإضافة إلى تعزيز حضورنا العالمي والالتزام المتواصل بالتميز التشغيلي".

أداء الربع الأخير 2024

وخلال الربع الأخير المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024، سجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 351 مليون درهم، بزيادة قدرها 56 بالمئة مقارنة بـ 225 مليون درهم في نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 11 بالمئة في أعداد المسافرين، حيث نقلت الشركة على متن رحلاتها 4.7 مليون مسافر خلال الربع الأخير. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 83 بالمئة، مما يعكس الطلب المستدام على خدمات "العربية للطيران".

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني : "شهد الربع الأخير من العام تطوراً ملحوظاً للعربية للطيران، حيث نجحنا في توسيع شبكة وجهاتنا مع الحفاظ على هوامش ربح قوية .. وقد أسهم هذا النمو الاستراتيجي، إلى جانب الإدارة الفعٌالة للتكاليف والكفآءة التشغيلية العالية، في تحقيق أداء متميز اختتمنا به العام."

و بلغ إجمالي حجم الأسطول 81 طائرة إيرباص A320 وA321 عبر جميع العمليات التشغيلية.

وأكد الشيخ عبدالله آل ثاني أنه بالرغم من التحديات العديدة والمستمرة التي يواجها قطاع الطيران العالمي ، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتضخم، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، نواصل التزامنا الراسخ بالنمو والتوسع مع التركيز على تعزيز خدمات النقل الجوي وزيادة القدرة التشغيلية وتزويد عملائنا بأفضل خيارات السفر الجوي المدفوع بالقيمة المضافة. ونحن على ثقة بكفاءة نموذج أعمالنا الفريد، وتميزنا التشغيلي، ونهجنا القائم على رضا العملاء، مما يمكننا من مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا وتقديم تجربة سفر سلسة تلبي تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية".