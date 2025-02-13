ووفق البيان الصحفي، فإن جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة وشركة ألعبيني للاستثمار واللتان تحتفظان بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهما الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب، والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.

وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا: "طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي ويمكّننا تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا مزودا رائدا في مجال التحول الرقمي.

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا إنه منذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطّرد وتمكنت من تحقيق نمو كبير، ونحن الآن نعمل مع أكثر من 2,200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلًا عن عملائنا من المؤسسات الحكومية، وتشهد ألفا داتا توسعًا جغرافيًّا ليشمل المملكة العربية السعودية وقطر.

وتم تحديد رأس مال شركة ألفا داتا منذ تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام بمبلغ 30 مليون درهم مقسمة إلى مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم إماراتي لكل سهم وجميعها مدفوعة بالكامل.

وحققت ألفا داتا صافي ربح بلغ 127 مليون درهم وإيرادات بقيمة 2.32 مليار درهم في عام 2024.