وبلغت أرباح الفترة من أبريل إلى ديسمبر حوالي 1.2 تريليون ين (7.79 مليار دولار).

كما رفعت شركة سوني الخميس توقعات أرباحها التشغيلية للعام المنتهي في مارس بنسبة 2 بالمئة إلى 1.34 تريليون ين (8.70 مليار دولار) حيث أعلنت عن نمو قوي في وحدة الألعاب الرئيسية.

كانت شركة سوني معروفة ذات يوم بالإلكترونيات الاستهلاكية مثل جهاز وكمان Walkman، لتمتد أعمالها إلى الألعاب والأفلام والموسيقى وأجهزة استشعار الصور.

نمت الأرباح في أعمال الألعاب بنسبة 37 بالمئة في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، مدفوعة بمبيعات أعلى.

أنهت أسهم الشركة جلسة اليوم في بورصة طوكيو مرتفعة بنسبة 1 بالمئة قبيل صدور بيانات الأرباح، كما سجلت ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة منذ بداية العام بعد أن لامست أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي.

يعزز الرئيس هيروكي توتوكي قبضته على عملاق التكنولوجيا والترفيه الياباني، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من أبريل.

عمل توتوكي كرئيس مالي وتولى أدوارًا تنفيذية في وحدة الألعاب.

باعت سوني 9.5 مليون وحدة من PlayStation 5 (بلاي ستيشن5) خلال الربع، مقارنة بـ 8.2 مليون وحدة قبل عام.

وقال توتوكي إنه يتوقع أن تدعم الألعاب القادمة قطاع الأعمال في السنة المالية المقبلة.

وتشمل الألعاب المتوقعة Grand Theft Auto VI، والتي أكدت شركة Take-Two Interactive Software الأسبوع الماضي أنها ستطلقها هذا الخريف.

ومن المقرر أيضًا إطلاق لعبة Ghost of Yotei هذا العام، وهي تتبع نجاح Ghost of Tsushima التي باعت 13 مليون وحدة عبر بلاي ستيشن والكمبيوتر الشخصي.

زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا على بلاي ستيشن نتورك PlayStation Network بأكثر من 10 بالمئة إلى 129 مليون مستخدم مقارنة بثلاثة أشهر سابقة. وكانت الشبكة قد تعطلت مؤخرًا بسبب انقطاع عالمي استمر لمدة 24 ساعة ما أثر على ملايين اللاعبيين حول العالم.

كما تعززت أرباح وحدة الموسيقى في سوني بفضل ارتفاع الإيرادات من خدمات البث.

بلغت أرباح المجموعة في الربع الثالث 469.3 مليار ين، بزيادة 1 بالمئة عن العام السابق وتجاوزت تقديرات المحللين.

حققت سوني أرباحًا تشغيلية ثابتة في الوحدة التي تصنع الأجهزة مثل الكاميرات بعد انخفاض مبيعات أجهزة التلفاز.

وافقت المجموعة العملاقة على الاستثمار في شركة الإعلام العملاقة كادوكاوا العام الماضي في إطار توسعها في مجال الترفيه.

وقالت سوني إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 30 مليون سهم مقابل نحو 50 مليار ين، بحسب وكالة رويترز.