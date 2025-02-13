وكان استطلاع نشرته رويترز في يناير الماضي أظهر توقعات بنمو الاقتصاد بالنسبة نفسها.

وأظهرت بيانات سابقة للوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من السنة المالية سجل نموا قدره 3.5 بالمئة مقارنة بنحو 2.7 بالمئة في نفس الربع من السنة المالية السابقة.

ونقل بيان للوزارة عن المشاط القول خلال أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي إن تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تم من خلال الأداء الإيجابي في القطاعات الرئيسية وخاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وذلك رغم الانخفاض المستمر في نشاط قناة السويس.

وأوضحت أن قطاع قناة السويس سجل انكماشا بنسبة 68.4 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية.

وقالت إن الحكومة تعمل على التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المتغيرات الخارجية، وتضع على رأس أولوياتها توطين الصناعات والتنمية البشرية وتمكين رواد الأعمال.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4 بالمئة في 2023-2024 من 3.8 بالمئة في العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بسبب أزمة العملة والحرب في قطاع غزة التي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.