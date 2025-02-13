وقالت "ألفا ظبي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذا الارتفاع في الإيرادات يظهر النمو المتواصل الذي حققته "ألفا ظبي" منذ الاكتتاب العام الأولي الذي طرحته الشركة في عام 2021، إلى جانب الاستثمارات ذات القيمة الإستراتيجية في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً.

وأوضحت أنها سجلت صافي أرباح ما قيمته 13.5 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 حيث سجل 13.3 مليار درهم، مما يعكس التقدم الحاصل في تنفيذ الإستراتيجية والنمو عبر القطاعات والأعمال الرئيسية والالتزام الراسخ بتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وبلغت الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية 10 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 82% عما كانت عليه سابقاً إذ سجلت 5.5 مليار درهم، بحسب بيان الشركة.

وتظهر هذه النتائج المالية القوية التزام الشركة بتحقيق فوائد وقيمة مضافة للمساهمين، فيما يستثنى من الأرباح الصافية للعمليات التشغيلية التعديلات لمرة واحدة الناتجة عن التغييرات في قيمة الاستثمارات أو طريقة المحاسبة المتبعة في إحدى شركاتها التابعة.

وتأتي هذه الإيرادات التي حققتها المجموعة من المساهمات الرئيسية لمختلف قطاعات الأعمال، منها مساهمة القطاع الصناعي بقيمة 26.3 مليار درهم، والعقاري بقيمة 18.1 مليار درهم، والبناء بقيمة 11.8 درهم، والخدمات وغيرها بقيمة 7.2 مليار درهم.

وعززت "ألفا ظبي" ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 177.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 28.8 مليار درهم ، وإجمالي حقوق الملكية 92.3 مليار درهم للعام المنتهي في ديسمبر 2024، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.

وفي عام 2024، وافق مجلس إدارة "ألفا ظبي" على أول توزيع للأرباح على المساهمين بقيمة بلغت ملياري درهم، وسيحصل المساهمون بموجبه على أرباح بقيمة فلسين للسهم الواحد.

وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة، إن "ألفا ظبي القابضة" حققت نجاحات رائدة في عام 2024 من حيث نموها الواسع والتحويلي في مختلف القطاعات والأسواق الحيوية ، مشيرا إلى أن الشركة أظهرت على مدار العام تفانياً في العمل والتخطيط الإستراتيجي الدقيق والإجراءات الحاسمة ما أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات الملفتة.

وأعرب عن ثقته بأن استثمارات الشركة في القطاعات التي تشهد نمواً مرتفعاً سيعود بالقيمة على مساهمينا على المدى البعيد ويدفع الشركة لتحقيق المزيد من النجاح في الأعوام القادمة.

من جانبه قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة، إن الأداء المالي القوي لعام 2024، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والإيرادات، يأتي تتويجاً لسنوات من الجهد والمثابرة، مما يدفع للمضي قدماً ويعزز مسيرة الشركة نحو تحقيق المزيد من النمو والتوسع في مختلف القطاعات.