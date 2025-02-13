وقالت مجموعة &e في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها حققت الإيرادات الموحدة نموا استثنائينا في العام المالي 2024، حيث بلغت 59.2 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 10.1 بالمئة ( 5.5 ملياردرهم) مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضحت أن هذا النمو في الإيرادات يرجع بشكل رئيسي إلى النمو القوي في ركائز أعمال الاتصالات والخدمات الرقمية المدعوم بالنمو الاقتصادي العام القوي في الامارت والمساهمة بشكل أفضل من خلال وحدات أعمالها الدولية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

وأضافت إي آند أن ذلك أسهم في تسجيل أرباح تشغيلية قوية بنسبة زيادة قدرها 26.4 بالمئة لتصل إلى 20 مليار درهم.

وحقق الربح الموحد العائد لمالكى الشركة مبلغ 10.7 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 4.3 بالمئة ( 0.4 مليار درهم) مقارنة بالسنة السابقة، ويأتي ذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي.