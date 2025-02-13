وقالت الشركات الثلاث في بيان مشترك إنها قررت إنهاء اتفاقها على بحث إقامة هيكل للتعاون الثلاثي بينها.

يذكر أن هوندا موتور ونيسان موتور كورب أعلنتا في ديسمبر الماضي اعتزامهما إجراء محادثات لإقامة شركة مشتركة بينهما.

وقالت ميتسوبيشي موتورز في وقت لاحق إنها تدرس الانضمام إلى هذا التحالف.

وأثارت لمحادثات منذ البداية حيرة المحللين بشأن المزايا التي يمكن أن تحققها الشركات من الاندماج في ضوء تشابه خطوط نماذجها الاقتصادية وهو ما يعني وجود تكرار واضح في القدرات لدى الكيان الجديد.

ولم يتم الكشف على الفور، عن الأسباب التفصيلية لفشل المحادثات.