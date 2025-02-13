وقالت أدنوك للحفر، في بيان على موقع سوق أبوظبي الخميس، إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام الماضي قد وصلت إلى 7.41 مليار درهم، بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي، بهامش 50 بالمئة.

أما صافي الربح للعام بأكمله فبلغ 4.77 مليار درهم، بزيادة 26 بالمئة على أساس سنوي، بهامش 32 بالمئة.

وتعليقا على النتائج، قال عبد الرحمن الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يعكس أداؤنا المالي القياسي للعام 2024 التزامنا الراسخ بتعزيز النمو في كافة قطاعات الشركة وزيادة العائدات لمساهمينا، ويؤكد استمرارنا في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة لعملائنا على المستويين المحلي والعالمي. كما أن نتائجنا المتميزة، التي شهدت مضاعفة صافي الربح لأكثر من الضعف منذ إدارج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ترسخ مكانة أدنوك للحفر كأسرع شركة خدمات طاقة نموًا في العالم".

وأضاف: "كما نواصل، ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية النمو المستقبلية، توسيع أسطولنا، ورفع قدراتنا في أدنوك للحفر وعبر مشروعينا المشتركين إينيرسول و تيرنويل، للاستمرار في دعم مستقبل قطاع صناعة الطاقة والمساهمة في وضع معايير جديدة لها من خلال الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار والالتزام بمعايير الاستدامة. وبينما نواصل إطلاق العنان لموارد الطاقة ذات المستويات العالمية في الدولة، أود أن أُثمن جهود موظفينا وتفانيهم والتزام عملاؤنا ومشاركتهم الفعالة فجهودهم هي الدافع لتسريع النمو وتحقيق التميز".

توزيعات الأرباح النهائية للعام 2024

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 1.45 مليار درهم للعام 2024 بواقع (9.05 فلس للسهم)، على أن تُجاز التوصية بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. ويمثل إجمالي توزيعات الأرباح للعام 2024 والبالغة 2.90 مليار درهم (حوالي 18.1 فلس للسهم) زيادة بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بعام 2023. ويتوقع أن يتم توزيع أرباح عام 2024 النهائية في النصف الأول من أبريل 2025.

وبناءً على الزيادة السنوية بنسبة 10 بالمئة التي أقرتها سياسة التوزيع، سترتفع قيمة التوزيعات للعام 2025 إلى 3.18 مليار درهم على الأقل.

أبرز إنجازات الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2024

حققت الشركة نمواً في إيرادات الربع الرابع للعام 2024 بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.37 مليار درهم، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالتوسع في أنشطة الشركة ونمو الأسطولين البري والبحري وتوسع خدمات حقول النفط.

كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.190 مليار درهم، وبلغ صافي الربح 1.50 مليار درهم، بمعدل نمو أقرب إلى معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، باستثناء التأثير الإيجابي لمرة واحدة على الاستهلاك والإطفاء من الربع الرابع من عام 2023.

وضمن جهودها لتوسيع حجم أسطولها، رفعت الشركة عدد الحفارات ليصل إلى 142 حفارة مملوكة بنهاية الربع الرابع للعام 2024، بعد أن قامت بتشغيل 23 حفارة خلال العام 2024، بما في ذلك حفارتين بحريتين يتوقع انضمامها في النصف الأول من العام 2025.

أبرز إنجازات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024

حققت الشركة إيرادات قياسية للعام المالي 2024 تصل إلى 14.82 مليار درهم، بزيادة 32 بالمئة على أساس سنوي، كما حققت نمواً كبيراً في أعمالها بفضل التوسع في الأسطولين البري والبحري والنمو المستمر لقطاع خدمات حقول النفط.

وحققت، بفضل العائدات الكبيرة لمختلف قطاعاتها، والإدارة الفعالة للتكاليف في كافة مراحل التشغيل، أرباحاً قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2024 بلغت 7.40 مليار درهم، بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50 بالمئة، كما ارتفع صافي الربح لنفس الفترة إلى 4.79 مليار درهم، بزيادة 26 بالمئة على أساس سنوي.

نمو قوي لجميع قطاعات الشركة

خدمات الحفر البرية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.03 مليار درهم مقارنة بـ 1.53 مليار درهم، ويعود هذا الأداء القوي إلى بدء تشغيل الحفارات الجديدة وتقدم العمل في برنامج الطاقة غير التقليدية

: ارتفعت الإيرادات بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.03 مليار درهم مقارنة بـ 1.53 مليار درهم، ويعود هذا الأداء القوي إلى بدء تشغيل الحفارات الجديدة وتقدم العمل في برنامج الطاقة غير التقليدية خدمات الحفر البحرية : ارتفعت الإيرادات بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 970 مليون درهم مقارنة بـ 826 مليون درهم، بفضل زيادة نشاط الحفارات مع توسع العمليات البحرية، مقارنة بالعام الماضي

: ارتفعت الإيرادات بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 970 مليون درهم مقارنة بـ 826 مليون درهم، بفضل زيادة نشاط الحفارات مع توسع العمليات البحرية، مقارنة بالعام الماضي خدمات الجزر الاصطناعية : ارتفعت الإيرادات، مدفوعة بزيادة النشاط في عمليات القطاع، بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 205.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 191 مليون درهم

: ارتفعت الإيرادات، مدفوعة بزيادة النشاط في عمليات القطاع، بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 205.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 191 مليون درهم خدمات حقول النفط: ارتفعت الإيرادات بنسبة 111 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.15 مليار درهم مقارنة بـ 543.6 مليون درهم، مدفوعة بالتوسع في خدمات الحفر المتكامل والتقدم في الحفر الاتجاهي والضخ بالضغط وإيرادات مشروع الطاقة غير التقليدية

توجيهات الشركة للمدى المتوسط

أعلنت شركة أدنوك للحفر توجيهاتها للعام المالي الحالي 2025 والمدى المتوسط، وفيما يلي أبرز توجيهات الشركة للمدى المتوسط: