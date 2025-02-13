أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وفيما يلي أبرز النتائج المالية:
- ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 55.2 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستدام لأعمال الشركة في قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة "طاقة لحلول المياه".
- بلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.4 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، دون احتساب الحصة التي استحوذت عليها "طاقة" في شركة "أدنوك للغاز" والبالغة 5 بالمئة بقيمة 10.8 مليار درهم. أما في حال إضافة هذا البند غير المتكرر، فإن الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصبح منخفضة بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
- بلغ صافي الدخل 7.1 مليار درهم، بزيادة 1.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، باستثناء البنود غير المتكررة (10.8 مليار درهم ) المتعلقة بالاستحواذ على حصة 5 بالمئة في "أدنوك للغاز" ورسوم الضريبة المؤجلة بقيمة 1.1 مليار درهم بسبب البدء بتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات. وبإضافة هذه البنود غير المتكررة، يصبح صافي الدخل منخفضًا عن العام السابق بقيمة 9.6 مليار درهم .
- ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 63.8 بالمئة ليصل إلى 9.2 مليار درهم ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في مشروعي محطتي "المرفأ 2" و"الشويهات 4" لتحلية المياه بالتناضح العكسي، إضافة إلى الإنفاق على المشاريع المنفذة ضمن قطاع النقل والتوزيع، وضم شركة "طاقة لحلول المياه".
- بلغت التدفقات النقدية الحرّة 2.6 مليار درهم ، بانخفاض عن 13.9 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس الزيادة في كلٍّ من استثمارات "طاقة" في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والاستثمار الرأسمالي في أعمال المجموعة في قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وأعمالها في قطاع النقل والتوزيع، وأعمالها في قطاع حلول المياه، وتسريع أعمال إيقاف التشغيل في بعض أصول النفط والغاز التابعة للشركة.
- بلغ إجمالي الدين 64.1 مليار درهم، مرتفعًا من 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إصدار سندات دين جديدة مجموعها 6.4 مليار درهم، تشمل سندات ثنائية الشريحة، واحدة لأجل 7 أعوام وأخرى 12 عامًا، وديون مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم احتسبتها الشركة نتيجة لصفقة الاستحواذ على ("شركة حلول المياه المستدامة القابضة")، و1.4 مليار درهم لتمويل إنشاء محطتي تحلية المياه بالتناضح العكسي "المرفأ 2" و"الشويهات 4". وقد تمت مقابلة هذه الديون عبر تسديد 3.5 مليار درهم للسندات المستحقة، و2.9 مليار درهم لدفعات القروض المجدولة، و0.5 مليار درهم لتحركات ثانوية أخرى.
أبرز الإنجازات التشغيلية:
- بلغ معدّل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.7 بالمئة، أعلى قليلاً من 98.4 بالمئة في عام 2023.
- تحسّن معدّل التوافر التجاري في أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في مشاريع "طاقة" حول العالم ووصل إلى 98.0 بالمئة مرتفعاً من 97.9 بالمئة في العام السابق.
- استقر معدّل التوافر في أصول قطاع حلول المياه عند 95.3 بالمئة، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
- انخفض متوسط الإنتاج في أعمال النفط والغاز بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 101.4 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الطبيعي في الكميات المنتجة وعمليات إيقاف تشغيل أربعة أصول متقاعدة في المملكة المتحدة، وفقاً لخطط الشركة بإيقاف تشغيل تلك الأصول بأمان وكفاءة.