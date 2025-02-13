وقالت مدن القابضة في بيان إن إجمالي الأرباح قد ارتفع إلى 2.4 مليار درهم مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 500 بالمئة، مما يعكس أسس الأعمال القوية عبر مختلف القطاعات.

كما بلغ صافي الأرباح 9.4 مليار درهم، مدفوعًا بمكاسب غير متكررة.

وأرجعت "مدن" هذا النمو الملحوظ وفق نتائجها المالية السنوية للعام 2024 إلى الأداء القوي لقطاعاتها الأربعة الرئيسية وهي العقارات، وإدارة الأصول، والضيافة، والسياحة والفعاليات.

فيما أطلقت "مدن" خمسة مشاريع عقارية جديدة في جزيرتي الحديريات والريم، مما أسهم في تحقيق مبيعات قياسية بقيمة 13 مليار درهم، الأمر الذي عزز من مكانة المجموعة في قطاع العقارات.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة 25.3 مليار درهم، مما عزز استدامة الإيرادات على مدار السنوات الثلاث القادمة كما استقطبت مدن القابضة 12.2 مليون زائر في جميع الوجهات.

من جانبه قال جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة مدن القابضة إن عام 2024 مثل محطة مفصلية في مسيرة مجموعة "مدن" التي سجلت نمواً غير مسبوق وأسهمت في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف أن عمليات الاستحواذ والتوسع الاستراتيجي شكلت دعامة أساسية للمرحلة المقبلة من مسيرة تطور "مدن" مؤكدا الالتزام بمواصلة التنمية الحضرية المستدامة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة في الأسواق الرئيسية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال عبدالله الساهي العضو المنتدب لدى مجموعة "مدن القابضة" إن "مدن" نجحت في تجاوز التوقعات على الصعيدين المحلي والدولي عبر تنفيذ نخبة من المشاريع البارزة، بما في ذلك تعيينها مطورا رئيسيا لمشروع رأس الحكمة في مصر، واستحواذها على مشروع "لا زاغاليتا" في إسبانيا ومع تطلعنا إلى المستقبل، ستحرص "مدن" من خلال المقومات القوية التي تمتلكها إلى مواصلة العمل لتسريع وتيرة النمو عبر مختلف قطاعاتها وأسواقها العالمية.

من جهته قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة" إن النتائج القياسية التي حققتها "مدن" خلال عام 2024 عبر مختلف قطاعات أعمالها والتي تتضمن العقارات، وإدارة الأصول، والضيافة، والسياحة والفعاليات ، تعكس قوة الأسس المالية للمجموعة .