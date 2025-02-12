وذكر تشارلز ليستر مدير البيانات في الشركة أن سوق السيارات الأوروبية بدأت العام بداية قوية مع دخول أهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في وقت أدت فيه عطلات العام الصيني الجديد إلى انخفاض 43 بالمئة على أساس شهري في مبيعات البلاد.

وأظهرت بيانات رو موشن أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي ارتفعت 17.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في يناير وهو ثالث شهر على التوالي من النمو المتباطئ.

أما المبيعات في الصين فقد ارتفعت 11.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 0.7 مليون سيارة في ذلك الشهر. وأعلنت أوروبا تسجيل مبيعات 0.25 مليون سيارة بارتفاع 21 بالمئة عن ذات الشهر من العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة وكندا، ارتفعت مبيعات تلك السيارات 22.1 بالمئة إلى 0.13 مليون سيارة في يناير. وفي باقي العالم ارتفعت مبيعات يناير بنسبة خمسين بالمئة . لكن على أساس سنوي تراجعت المبيعات العالمية 35 بالمئة بضغط من تراجع 43 بالمئة في الصين مقارنة مع ديسمبر.