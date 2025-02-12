وقالت الشركة في بيان إنها سجلت تراجعا في الإيرادات بنسبة تسعة بالمئة في 2024 لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار "بسبب انخفاض المبيعات نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة".

وكشف البيان أيضا عن "ضعف الطلب الاستهلاكي في بعض الأسواق" إلى جانب تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، كأسباب لتراجع الإيرادات.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، حققت الشركة نموا في الإيرادات بنسبة 14.1 بالمئة على أساس سنوي، ونموا بنسبة 26.3 بالمئة على أساس سنوي في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم، مما يعكس التقدم المستمر في تعافي أعمالها.

وباستثناء مخصصات الرسوم الاستثنائية البالغة 3.8 مليون دولار في الربع الرابع من 2023 ومخصصات انخفاض القيمة البالغة 12.6 مليون دولار في الربع الرابع من 2024، ارتفع صافي الدخل بنسبة 47.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأعلنت "أمريكانا للمطاعم" أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 484.3 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق هامش بنسبة 22 بالمئة.