وبحسب وكالة أنباء الإمارات، سيضمُّ المجلس في عضويته كلاً من خلدون خليفة المبارك، والدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي ، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومحمد حسن السويدي، وفيصل عبدالعزيز البناي، والسيد بنج زياو.

ويعمل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، منذ تأسيسه في يناير 2024، على تنظيم وتنفيذ وتطوير السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة في أبوظبي، ووضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة الإمارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة.