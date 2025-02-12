وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن قيمة صكوك الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار وبمدة استحقاق خمس سنوات، وقيمة الشريحة الثانية، وهي صكوك خضراء، 1.25 مليار دولا، ومدة استحقاقها عشر سنوات.

ومن المقرر أن يتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن، وطرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة.

وقالت السعودية للكهرباء أمس إن الطرح يأتي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، ويتم من خلال شركة ذات غرض خاص.

واستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها، وبلغ عدد الصكوك 13750 صكا، وبقيمة إسمية للصك 200 ألف دولار.