وتجاوزت إسرائيل تخفيض وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث لتصنيفها الائتماني في 2024 لتبيع سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر 120 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة، كما باعت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار أخرى لأجل عشر سنوات بسعر 135 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت الوزارة إن الطلب بلغ 23 مليار دولار، بمشاركة نحو 300 مستثمر مختلف من أكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك مستثمرون مؤسسيون كبار مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق التحوط والكيانات التي تحتفظ بسندات حكومية إسرائيلية طويلة الأجل.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن الطرح عكس الاستقرار المالي لإسرائيل و"المستوى العالي من الثقة التي يوليها المستثمرون العالميون للاقتصاد الإسرائيلي، حتى في أوقات التحديات العالمية والأمنية والمحلية".

وأضاف أن "الفوارق في هذا الإصدار تعكس انخفاضا كبيرا في علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل".