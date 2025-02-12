وجمعت الشركة 160 مليون دولار في جولة تمويل قادها المستثمران الحاليان بلو بول كابيتال الاستثمارية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا وشركة حصانة الاستثمارية الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

وبلغت قيمة تطبيق "Tabby" تابي 1.5 مليار دولار في ختام جولة تمويلية سابقة في أواخر عام 2023.

ونجح التطبيق منذ إتمام جولة التمويل الأخيرة في أكتوبر 2023 في مضاعفة حجم التعاملات السنوية، لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، إلى جانب تعزيز مستويات الربحية.

ووسعت الشركة محفظة منتجاتها مؤخراً عن طريق استحواذها على "طويق"، المحفظة الرقمية السعودية المرخصة من البنك المركزي السعودي، كما أطلقت بطاقة تابي لتوفر خيارات دفع مرنة بعد مرحلة الدفع، إلى جانب خدمة الاشتراك تابي+.

وقامت الشركة بتطوير خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقاً" عن طريق إضافة خطط سداد طويلة الأمد، ومتجر تابي الذي يساعد المستخدمين على إيجاد أفضل الصفقات، وبرنامج حماية المشتري حماية تابي.

وتأسست الشركة في عام 2019 وتعاقدت مع أكثر من 40 ألف علامة تجارية وشركة من بينها أمازون ومتاجر "شي إن" للأزياء في أسواق مثل السعودية والإمارات.

وذكر عرب في مقابلة مع رويترز أن الشركة، التي تستهدف 20 مليون مستخدم بحلول نهاية العام، تتطلع إلى إدراجها خلال 18 شهرا في بورصات محتملة مثل تلك السعودية.