ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم اعتبارا من 12 مارس، ما أثار ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقال يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحافي "نحن على علم بالأمر الرئاسي بشأن رسوم جمركية إضافية على الصلب والألمنيوم... لقد طلبنا من الحكومة الأميركية استبعاد بلادنا من هذه الإجراءات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أنه تم تقديم الطلب عبر السفارة اليابانية في الولايات المتحدة في وقت مبكر الأربعاء.

وأضاف "ستدرس اليابان بعناية محتوى الإجراءات وتأثيرها على بلادنا وستتخذ السياسة اللازمة".

وفرض ترامب رسوما جمركية مماثلة خلال ولايته الأولى لحماية المنتجين الأميركيين في مواجهة ما سماه المنافسة غير العادلة.

لكن سلفه جو بايدن أعفى اليابان منها ما سمح لها بتصدير ما يصل إلى 1.25 مليون طن من الصلب سنويا إلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية.

وقال مسؤول في وزارة التجارة لوكالة فرانس برس إن هذا الإعفاء، المعروف باسم الحصة الجمركية، "سيلغى"، مضيفا أنه بموجب سياسة ترامب الأخيرة، ستبقى الرسوم الجمركية على الصلب عند 25 في المئة، في حين سترفع التعرفة الجمركية على الألمنيوم من 10 في المئة السارية حاليا إلى 25 في المئة.