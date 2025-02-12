وشملت عمليات التسليم 40 طائرة 737 ماكس ارتفاعا من 25 في الشهر ذاته من العام الماضي عندما أدى انفجار في الجو على متن طائرة 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إير إلى إيقاف تشغيل الطراز وإخضاع شركة بوينغ لتدقيق جهات تنظيمية اتحادية.

وكان يناير الماضي هو أيضا أول شهر يستمر فيه إنتاج الشركة دون انقطاع منذ أن أدى إضراب دام سبعة أسابيع في الخريف إلى توقف معظم إنتاج الطائرات التجارية.

وتراقب وول ستريت عمليات تسليم الطائرات عن كثب لأن الشركات المصنعة تحصل على غالبية أموالها عند تسليم الطائرات للعملاء.

وسجلت بوينغ 34 طلبية لشراء طائرات 737 ماكس لعملاء لم تحدد هويتهم وطلبيتين لشراء طائرات شحن 777 لعملاء لم تحدد هويتهم أيضا بإجمالي 36 طلبية جديدة ارتفاعا من 27 خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ولم تسجل الشركة أي عمليات إلغاء.