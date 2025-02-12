وأظهرت نتائج أعمال بنك دبي الإسلامي للعام الماضي أن الأرباح الصافية قد ارتفعت بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.165 مليار درهم (حوالي 2.2 مليار دولار)، مقارنة مع أرباح قدرها 7.01 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وفيما يلي أبرز النتائج للسنة المالية 2024:

سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 9 مليارات درهم، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 8.165 مليار درهم، بنمو نسبته 16 بالمئة على أساس سنوي.

بلغ إجمالي الدخل23.341 مليار درهم مقارنة مع 20.142 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي.

حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى12.837 مليار درهم.

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 295 مليار درهم إماراتي، كما حقق نمواً قوياً في صافي التمويلات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 212 مليار درهم.

يبلغ إجمالي الموجودات الآن 345 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة على أساس سنوي.

وصلت ودائع المتعاملين إلى 249 مليار درهم، بزيادة قدرها 12 بالمئة على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما يفوق 38.1 بالمئة من قاعدة ودائع المتعاملين، بارتفاع بلغ 130 نقطة أساس مقارنة مع 36.8 بالمئة بنهاية عام 2023.

بلغت خسائر انخفاض القيمة 407 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 71 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع1.396 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023.

تحسن معدل التمويلات غير العاملة بشكل كبير ليبلغ الآن 4.0 بالمئة مقارنة مع 5.4 بالمئة في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 140 نقطة أساس على أساس سنوي. وتبلغ نسبة التغطية النقدية حاليًا 97 بالمئة.

انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 40 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 26.7 بالمئة، مع استمرار البنك بتعزيز كفاءاته عبر التقنيات الآلية والرقمية.

حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها عند 159 بالمئة.

بلغت معدلات العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.8 بالمئة و 24 بالمئة، على التوالي. وبالحفاظ على ثباتهما بعد اقتطاع الضريبة، بلغ معدل العائد على الموجودات 2.5 بالمئة (بارتفاع قدره 20 نقطة أساس على أساس سنوي) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 22 بالمئة (بارتفاع قدره 200 نقطة أساس على أساس سنوي).

بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.2 بالمئة (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس على أساس سنوي)، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.3 بالمئة (بارتفاع بلغ 100 نقطة أساس على أساس سنوي)، وذلك يعكس قوة رأس مال البنك.

من جانبه، قال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أرقام نمو قياسية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العام الماضي. وسجل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً جيداً يسلط الضوء على القيادة القوية والتوجيهات الاستراتيجية لقادة الدولة وخارطة الأعمال التي وضعوها للبلاد. وبفضل الأسس الاقتصادية القوية التي تتماشى مع الاتجاهات الدولية، والمدعومة بالمعرفة والابتكار، يسير اقتصاد الدولة المتنوع على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة".

وأضاف قائلا: "واصلت دبي تعزيز اقتصادها خلال عام 2024 مع تسجيل نمو في جميع المجالات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك الأسواق المالية المحلية. وأظهرت الإمارة نموًا قويًا في قطاعات العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المصرفية، لتعزز مكانتها كمركز أعمال رائد على مستوى العالم، تدعمه مشاريع تحويلية وفرص اقتصادية متنامية".

وقال: "جاءت نتائجنا المتميزة التي حققناها هذا العام لتثبت مكانة البنك كرائد لا منازع له في القطاع المالي. وتؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها مجتمع المستثمرين العالميين في امتياز البنك والتحسن القوي الذي حققه في مختلف التصنيفات ومحافل التكريم من قبل الأطراف المعنية، الدور الحيوي للبنك وقيمة ما نقدمه للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة".