وعزت سبينس هذا النمو في الإيرادات إلى عدة عوامل منها افتتاح متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية.

كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2 بالمئة لتصل إلى 323 مليون درهم، وارتفع صافي الربح للعام بنسبة بلغت 13.9 بالمئة ليصل إلى 290 مليون درهم، على الرغم من فرض ضريبة الشركات.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "لقد كان عام 2024 عاماً مميزاً بكل المقاييس، حيث حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز حضورنا في كل من الإمارات والسعودية. ويأتي افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية، مثل دبي والرياض، كجزء من استراتيجيتنا للنمو الإقليمي. ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية.

الإيرادات: ارتفعت إيرادات سبينس بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 مليار درهم خلال عام 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بنمو المبيعات على أساس المثل بالمثل بنسبة 11.3 بالمئة وكذلك افتتاح سبعة متاجر جديدة في الإمارات والسعودية، فضلاً عن الأداء الاستثنائي في مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، والتي ارتفعت بنسبة 1.8 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي. كما ارتفع معدل التجارة الإلكترونية بواقع 14.1 بالمئة خلال العام، مقارنة بـ 12.5 بالمئة ​​في 2023.

الربحية: ارتفع الربح الإجمالي للشركة للعام بأكمله بنسبة 10.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار درهم، واستقر هامش الربح الإجمالي للشركة عند 41.4 بالمئة مقارنةً بـ 42 بالمئة في عام 2023، وذلك بفعل كفاءة عمليات التوريد وإدارة سلاسل الإمداد للمجموعة، واستراتيجية سبينيس الناجحة في التركيز على مبيعات المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة وهوامش الربح المرتفعة. وشهد هامش الربح الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها انخفاض هوامش الربح في السعودية وارتفاع معدل الهدر بشكل مؤقت في المتاجر التي تم افتتاحها حديثاً. وقد تم التخفيف من حدة هذا الانخفاض جزئياً من خلال زيادة حصة المبيعات من المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نهائية قدرها 100.8 مليون درهم، وهو ما يمثل 2.80 فلساً للسهم الواحد و70 بالمئة من أرباح العام. ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وبإضافة الأرباح المؤقتة التي تم توزيعها خلال الربع الثالث والبالغة 102.6 مليون درهم، يصل إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين عن السنة المالية 2024 إلى 203.4 مليون درهم.