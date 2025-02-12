وقالت مجموعة "إن إم دي سي" في بيان منشور موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن أرباح السهم قد ارتفعت بنسبة 36 بالمئة، وبلغت قيمة إجمالي الأصول 33.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 59 بالمئة مقارنةً بنهاية عام 2023؛ كما حقق صافي أرباح "مجموعة إن إم دي سي" معدلات نمو قياسية في الربع الأخير من عام 2024، مسجلاً صافي أرباح قدره 916 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 43 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وحققت إيرادات الربع الأخير أرقاماً قياسية بواقع 7.7 مليار درهم، بارتفاع قدره 37 بالمئة بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وخلال عام 2024، أدرجت مجموعة "إن إم دي سي" 23 بالمئة من أسهم شركة "إن إم دي سي إنيرجي" في اكتتاب عام أولي حقق عائدات نقدية بقيمة 2.8 مليار درهم؛ أعادت المجموعة منها مبلغ 2 مليار درهم إلى مساهميها في توزيع أرباح مؤقت وخاص.

وفي ضوء الأداء الاستثنائي الذي حققته المجموعة خلال العام، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 701 مليون درهم للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2024، أي ما يعادل 83 فلسا لكل سهم رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للمجموعة، وهذا من شأنه أن يرفع عائد توزيعات الأرباح للمجموعة إلى 12.9 بالمئة ونسبة توزيعات الأرباح إلى 91 بالمئة.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إن إم دي سي، إن المجموعة حققت في عام 2024 إنجازات مميزة نجحت خلالها في إطلاق مجموعة من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في تنوع أعمالها وأضافت فوائد ملموسة لمساهميها، مؤكدا الالتزام بمواصلة دعم طموحات القيادة في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القطاعات التي تعمل بها.