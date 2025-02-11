وأضاف خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أن ترامب يبحث عن التجارة العادلة وليست التجارة الحرة، مضيفا أن ترامب رجل صفقات ويريد عقد الصفقات والتفاوض مع الجميع.

ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم بشكل كبير أمس الاثنين إلى 25 بالمئة، في خطوة يأمل أن تساعد الصناعات المتعثرة في الولايات المتحدة لكنها قد تشعل حربا تجارية على جبهات متعددة.

وستُطبق الرسوم على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وقال ترامب لصحفيين إن هذه الخطوة ستبسط الرسوم الجمركية على المعادن "حتى يتمكن الجميع من فهم ما تعنيه بالضبط".