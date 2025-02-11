وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن الطرح يأتي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، وسيتم من خلال شركة ذات غرض خاص.

ويستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين في المملكة وخارجها، على أن تكون القيمة الإسمية للصك 200 ألف دولار والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات ألف دولار.

وعينت الشركة السعودية للكهرباء عدة جهات كمديري الإصدار للطرح المحتمل هي بنك إتش.إس.بي.سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم.يو.إف.جي، وبنك إس.إم.بي.سي.

وتشمل القائمة أيضا إنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي.إن.بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي.جي.إس.سي، وبنك الصين، والأهلي المالية.