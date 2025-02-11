وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إنها سجلت قفزة بنسبة 49.1 بالمئة في صافي الربح إلى 2.5 مليار درهم في 2024، ما يعكس قدرة الشركة على تعزيز نمو الإيرادات وزيادة معدلات الربحية.

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، مما يرفع الأرباح الموزع عن العام 2024 إلى 54 فلساً للسهم الواحد، وهذه أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

وكشفت البيانات عن زيادة التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 4.4 مليار درهم، مما يعكس التدفقات النقدية العالية للأعمال.

نتائج الربع الرابع

نمت إيرادات الشركة في الربع الرابع 8.8 بالمئة إلى 3.9 مليار درهم وبلغت الإيرادات 14.6 مليار درهم، بزيادة 7.3 بالمئة، متجاوزة بذلك توقعات الشركة بتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و7 بالمئة، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة.

وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في الربع الرابع 8 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار درهم.

وشهدت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 7.3 بالمئة لتصل إلى 6.5 مليار درهم مدفوعة في المقام الأول بنمو قاعدة العملاء- بما في ذلك انتعاش الأنشطة السياحية.

ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت في الربع الرابع 9.8 بالمئة لتصل إلى 1.0 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 4 مليارات درهم مدفوعة بالنجاح المستمر لخدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، وباقات النطاق العريض للمؤسسات بما في ذلك العقود المبرمة مع المؤسسات الكبيرة إضافة إلى التوسع المستمر لشبكة الهاتف الثابت في مناطق جديدة، مما عوض جزئياً التأثير السلبي الناتج عن إنهاء عقد مجموعة قنوات beIN في نهاية الربع الثاني من عام 2023.

ارتفعت «الإيرادات الأخرى» في الربع الرابع 9.3 بالمئة إلى 1.1 مليار درهم. ونمت في السنة المالية 2024 بنسبة 8.7 بالمئة إلى 4.1 مليار درهم.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع 10.6 بالمئة إلى 1.6 مليار درهم، بهامش ربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40.8 بالمئة.

وارتفع صافي الربح في الربع الرابع 47.5 بالمئة إلى 585 مليون درهم.

وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة دو: سنواصل التركيز على توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، بما يدعم رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة بأن نكون الشريك المفضّل والموثوق به من جانب عملائنا من المؤسسات في رحلتهم نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي".

النفقات الرأسمالية

بلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع 729 مليون درهم (مقارنة بـ 759 مليون درهم في الربع الرابع من سنة 2023).

وبلغت النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2024 نحو 2.0 مليار درهم، في حين انخفضت الكثافة الرأسمالية إلى 14 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضاً عن مستويات الذروة حيث تم إنجاز الجزء الأكبر من الالتزامات الاستثمارية في مجال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (بلغت الكثافة الرأسمالية في السنة المالية 2023: 16.1 بالمئة).

ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية في الربع الرابع 26.8 بالمئة إلى 852 مليون درهم، في حين بلغ التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية في 2024 نحو 4.4 مليار درهم، وهو ما يعكس نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وعودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.

قاعدة المشتركين

نمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك في الربع الرابع بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 600 ألف مشترك جديد في الربع الرابع. كما نمت قاعدة عملاء الدفع الآجل بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليون مشترك بفضل المبادرات التجارية والخدمات والعروض الجاذبة التي طرحتها الشركة لعملائها من المؤسسات مثل الباقات غير المحدودة المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة وباقات خدمات الدفع الآجل الجديدة للعملاء من المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى العروض الجديدة للعملاء الأفراد، مثل باقة الدفع الآجل الحصرية للمواطنين الإماراتيين. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليون مشترك.

شهدت قاعدة عملاء الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 682 ألف مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 27 ألف مشترك في الربع الرابع، ما يرفع إجمالي عدد المشتركين الجدد على مدار الاثني عشر شهراً الماضية إلى 78 ألف مشترك، وذلك بفضل نمو الطلب على خدمات شبكة الألياف الضوئية والاتصال اللاسلكي المنزلي بما في ذلك الألعاب اللاسلكية المنزلية والعروض الجذابة التي طرحتها العلامة التجارية «فيرجن موبايل» التابعة للشركة، إضافة إلى تحسن حصتنا السوقية في قطاع خدمات الهاتف الثابت.