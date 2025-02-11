تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0229 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2939.80 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة أيضا إلى 2966 دولارا، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

قرر ترامب أمس الاثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة "دون استثناءات أو إعفاءات" في خطوة تهدف إلى مساعدة الصناعتين المتعثرتين ولكنها تزيد من خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "خطر اندلاع حرب تجارية عالمية يفرض ضغوطا على تداول الذهب... يبدو أن المشترين غير حساسين إلى حد ما تجاه الأسعار لأن التجار يفعلون ما في وسعهم لشحن الذهب إلى الولايات المتحدة لتجنب أي رسوم جمركية محتملة تفرض على المعدن".

وأججت تهديدات الرسوم الجمركية موجة أخرى من الاندفاع نحو شراء الذهب ليقترب سعره من عتبة ثلاثة آلاف دولار.

وقد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين الخميس.

ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.87 دولار للأونصة.

وقال لوكمان أوتونوجا المحلل البحثي الكبير لدى إف.إكس.تي.إم "في وقت قد تدعم فيه المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الفضة، فإن المكاسب قد تكون محدودة بسبب انخفاض الطلب الصناعي في مواجهة رسوم ترامب الجمركية".

ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 987.25 دولار.