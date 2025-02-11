ووفق البيان الصحفي الصادر عن هيئة كهرباء ومياه دبي فقد بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 15.7 مليار درهم في 2024، وبنسبة نمو على أساس سنوي 6.25 بالمئة.

فيما بلغ صافي الأرباح في العام الماضي نحو 7.24 مليار درهم بعد الضرائب.

وفي الربع الرابع من عام 2024، بلغت إيرادات المجموعة 7.45 مليار درهم بنسبة نمو 6.13 بالمئة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 3.95 مليار درهم بنسبة نمو على أساس سنوي 11.11 بالمئة.

فيما بلغ صافي الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي نحو 1.76 مليار درهم بعد الضرائب.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا": إن إيراداتنا القياسية التي بلغت نحو 31 مليار درهم والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة نحو 16 مليار درهم، جاءت نتيجة التزامنا بالاستدامة والتميز في جميع أنشطتنا وخططنا.

وأضاف: اليوم نحو 17.8 بالمئة من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في الهيئة من مصادر الطاقة النظيفة، ونحن عازمون على الحفاظ على ريادتنا خلال مسيرة التحول في مجال الطاقة، ونقدم خدماتنا لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل وحققنا نتائج عالمية في أقل نسبة فاقد في شبكة الكهرباء "2 بالمئة"، وأقل فاقد في شبكة المياه "4.5" وأقل مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمتوسط أقل من دقيقة واحدة سنوياً.

وفي عام 2024، أنتجت الهيئة 59.19 تيراوات ساعة من الطاقة مقارنة بـ 56.14 تيراوات ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 5.42 بالمئة، كما أنتجت الهيئة 6.62 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 7.47 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11.2 بالمئة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024.

وشهدت الهيئة زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2024 بلغ 10.76 غيغاوات، بزيادة قدرها 3.4 بالمئة مقارنة بعام 2023.

كما ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.0 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون إمبريالي يومياً، بزيادة قدرها 4.92 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وبنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1,270,285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 58,810 حسابات خلال العام بزيادة كبيرة قدرها 4.85 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2024.

من المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024 في شهر إبريل 2025 بعد الحصول على موافقة مساهمي الهيئة.