وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتمثل التحركات الأحدث تحولا حادا في السندات التي ظلت عند مستويات بالغة التعثر عند نحو خمسة سنتات خلال معظم السنوات الثلاث الماضية لكنها ارتفعت عدة أمثال منذ الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي.

وقال محللون إن التقدم في إعادة هيكلة السندات الدولية للبنان، الذي تخلف عن سدادها منذ ربيع 2020، ربما لا يزال يحتاج لبعض الوقت، بحسب وكالة رويترز.

وقال محللو بنك جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء يوم السبت "ربما لا يزال (موعد) مناقشة إعادة هيكلة الديون بعيدا، كما أن عملية إعادة البناء والإعمار يجب أن يكون لها الأولوية".

وقال رئيس الوزراء اللبناني الجديد نواف سلام السبت إن الحكومة، التي تضم 24 وزيرا، ستعطي الأولوية للإصلاحات المالية وإعادة الإعمار وتنفيذ قرار للأمم المتحدة يعتبر حجر الزاوية لاستقرار الوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.