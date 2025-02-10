وقالت "فيرتيغلوب" في بيان على موقع السوق، إن أداءها قد تأثر في الربع الرابع من عام 2024 بعمليات الإغلاق للصيانة المخطط لها في الجزائر والتأجيل الاستراتيجي للعديد من الشحنات إلى أوائل عام 2025 للبيع بأسعار أعلى.

وفي 2024 بلغت الإيرادات المسجلة نحو 7.3 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار)، فيما بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 2.4 مليار درهم (648 مليون دولار)، وبلغ صافي الربح المعدل نحو 639 مليون درهم (174 مليون دولار).

وتأثر الأداء في عام 2024 بنقص إمدادات الغاز والطاقة في الجزائر ومصر، وتأجيل الاستراتيجي لشحنات، والاستعداد للتغييرات المحتملة في نظام تسعير الغاز الجزائري.

وبحلول 31 ديسمبر 2024 كانت "فيرتيغلوب" نفذت بنجاح برنامجها لتحسين كفاءة التكلفة محققةً هدفها المتمثل في وفورات بقيمة ما يصل إلى 184 مليون درهم (50 مليون دولار) من التكاليف السنوية المتكررة.

ويركز هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2023، على تقديم تحسينات على نموذج التشغيل الخاص بالشركة والقدرات اللوجستية وقاعدة التكلفة والكفاءة التشغيلية.

كما تسير خطة تحسين التصنيع الخاصة بالشركة، والتي تعد أيضاً جزءاً من برنامج تعزيز القيمة الذي تطبقه "فيرتيغلوب"، على الطريق الصحيح لتحقيق المتوقع أن تولّد ما يصل إلى 368 مليون درهم (100 مليون دولار) من إجمالي الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025.

وأوصى مجلس إدارة "فيرتيغلوب" بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 459 مليون درهم (حوالي 125مليون دولار) (5.5 فلس للسهم)، رهناً بموافقة المساهمين، مما يرفع إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2024 إلى حوالي 275 مليون دولار، ما يشير إلى عائد بنسبة 5 بالمئة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "بدأت أسواق النيتروجين هذا العام بشكل قوي مع ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة 26 بالمئة منذ بداية ديسمبر2024 حتى الآن، بدعم من قوة الطلب، وبفعل عمليات الشراء في أوائل الربيع مع استمرار غياب الصادرات الصينية، وارتفاع أسعار الغاز، ونقص المعروض من المناطق المصدرة الرئيسة. مع ذلك، يسرُّنا أن قرارنا الاستراتيجي بتأجيل الشحنات (239 ألف طن) إلى الأسابيع الأولى من عام 2025، أدى إلى تحويل نحو 217 مليون درهم (59 مليون دولار) من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك و107 مليون درهم (29 مليون دولار) صافي الربح المعدل إلى الربع الأول من عام 2025، مما عزز صافي الأرباح لشركتنا".

وتابع: "أفخر بنجاح فريقنا في تنفيذ هدفنا لتحسين التكاليف المتمثل في تحقيق وفورات سنوية بقيمة تصل إلى 184 مليون درهم ( 50 مليون دولار)، وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز خطة تحسين التصنيع، والتي تسير على الطريق الصحيح (تم تحقيق 75 بالمئة من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة على أساس معدل التشغيل) لتحقيق نحو 368 مليون درهم (100 مليون دولار) من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025. وعلى الرغم من بعض الاضطراب في الإنتاج خلال العام خاصة في فصل الصيف، بسبب عوامل خارجة عن السيطرة في مصر والجزائر، بلغت نسبة الانخفاض في الإنتاج 3 بالمئة فقط على أساس سنوي. وفي حال تعديل هذه العوامل وإثر تأجيل الشحنات إلى 2025، سترتفع أحجام الإنتاج بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على مرونة فريقنا والتزامه بتقليل الاضطرابات، واستدامة العمليات، وتنفيذ إجراءات تحسين مستويات الإنتاجية والكفاءة على المدى الطويل. تم اتخاذ خطوات فاعلة في الجزائر لإنتاج المزيد من الطاقة في الموقع باستخدام غلاية جديدة للحد من اعتمادنا على الشبكة الخارجية وتعزيز موثوقية مصانعنا في المستقبل

وأشار إلى أنه: "على مدار العام الماضي، عززت ’فيرتيغلوب‘ مكانتها الرائدة في مجال الأمونيا منخفضة الكربون. وفي عام 2024، اتخذنا قرار الاستثمار المالي وبدأنا في بناء أول مشروع لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً في دولة الإمارات، بالشراكة مع شركات "تعزيـز" و"جي إس إنيرجي" و"ميتسوي". ويحظى هذا المشروع بموقع متميز ضمن محفظتنا ويتماشى مع معاييرنا الاستثمارية، مدعوماً بمعدل عائد داخلي كبير. كما يستفيد من توفر المرافق العامة وإمدادات المواد الخام، إلى جانب التركيز على البنية التحتية للأمونيا، ما يسهم في إبقاء إجمالي الإنفاق الرأسمالي للمشروع دون 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) ، وهو مبلغ قليل مقارنةً بالتكاليف العالمية للمشاريع المماثلة.



وقال: "ومن خلال نقل أدنوك حصصها في مشاريع لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون إلى شركة فيرتيغلوب، من المتوقع أن تصل طاقتنا الإنتاجية الصافية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى 2.4 مليون طن سنوياً، وذلك وفقاً لقرارات الاستثمار النهائية للمشاريع. وتعزز هذه القدرة الكبيرة على إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون مكانة ’فيرتيغلوب‘ الرائدة في قطاعَي النيتروجين والوقود النظيف. وفي المستقبل، سنواصل التركيز على التكنولوجيا والابتكار والرقمنة ونستمر في الاستثمار في دمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتنا خلق وتعزيز القيمة والكفاءات بشكل أكبر".

واختتم الحوشي حديثه بالقول: "تماشياً مع سياستنا المنضبطة في تخصيص رأس المال، اقترح مجلس إدارة "فيرتيغلوب" توزيع أرباح بقيمة 125مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2024 (أي ما يعادل 5.5 للسهم)، ليصل إجمالي الأرباح منذ الطرح العام الأولي إلى 9.175مليار درهم ) 2.5 مليار دولار( ، وهو ما يُعدُّ أحد أعلى معدلات العوائد الإجمالية في القطاع. كما نتميز بوضع مثالي يتيح لنا تقديم المزيد من القيمة للمساهمين في المستقبل، حيث نستفيد من مكانتنا الاستراتيجية في القطاع ومنظومة أدنوك الداعمة والمتكاملة للطاقة. ونحن نتطلع إلى إعلان مزيد من التفاصيل حول سياسة تخصيص رأس المال الخاصة بشركتنا، إضافة إلى تفاصيل استراتيجية ’فيرتيغلوب‘ لخلق القيمة والنمو الجديدة خلال يوم ’أسواق رأس المال‘ المقرر عقده في مايو 2025 بالتزامن مع إعلان نتائج الربع الأول من عام 2025".

في الربع الرابع من عام 2024، قامت وكالتا "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لشركة "فيرتيغلوب"، وذلك بعد انتهاء عملية استحواذ "أدنوك" على حصة الأغلبية فيها، ودورها كمنصة أساسية لشركة "أدنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، فيما رفعت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية في أوائل عام 2024. وفي عام 2022، حققت "فيرتيغلوب" تصنيفات ائتمانية لدرجتها الاستثمارية من ثلاث وكالات تصنيف ائتمانية: "ستاندرد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، بسبب التدفقات النقدية المميزة والسياسة المالية الحكيمة.