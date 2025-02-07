وقالت دانة غاز في بيان إن هذا النمو في الإيرادات جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالإيرادات الإضافية الناتجة عن الشروط المالية المحسّنة وفقًا لاتفاقية دمج مناطق الامتياز التابعة للشركة ضمن امتياز واحد، والتي تم توقيعها مؤخرًا في مصر.

وبحسب البيان، سجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 553 مليون درهم (151 مليون دولار)، مقارنةً بـ586 مليون درهم (160 مليون دولار) في عام 2023، بعد احتساب مخصصات غير متكررة بقيمة 121 مليون درهم (33 مليون دولار) في مصر مرتبطة بتكاليف مناطق الامتياز السابقة.

وباستثناء هذه المخصصات غير المتكررة، سجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 674 مليون درهم (184 مليون دولار) خلال 2024، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنةً بـ586 مليون درهم (160 مليون دولار) في عام 2023.

الربع الأخير 2024

وقالت دانة غاز إن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 64 بالمئة لتصل إلى 583 مليون درهم (159 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنةً بـ356 مليون درهم (97 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى تسجيل إيرادات إضافية بموجب اتفاقية دمج مناطق الامتياز الجديدة التي تم توقيعها مؤخرًا في مصر.

وقد سجّلت الشركة نموًا في صافي أرباحها بنسبة 15 بالمئة ارتفاعًا إلى 143 مليون درهم (39 مليون دولار) خلال الربع الأخير 2024، مقارنةً بـ125 مليون درهم (34 مليون دولار) خلال الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك إلى الإيرادات الإضافية المحققة والتي جاءت مصحوبةً بانخفاض في تكاليف التمويل.

السيولة وتحصيل المستحقات

استقرت السيولة النقدية للشركة في 31 ديسمبر 2024 عند 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، بما في ذلك 861 مليون درهم (235 مليون دولار) مُحتفظ بها لدى شركة "بيرل بتروليوم".

بينما بلغ إجمالي الدين الموحّد للشركة نحو 934 مليون درهم (255 مليون دولار)، ويشمل ذلك المديونية المباشرة على مستوى الشركة الأم، حيث نجحت الشركة في خفض مديونيتها المباشرة من 396 مليون درهم (108 ملايين دولار) خلال العام 2023 إلى 103 ملايين درهم (28 مليون دولار) في نهاية عام 2024.

تعزيز المركز المالي

نجحت الشركة في تعزيز مركزها المالي خلال العام 2024 بفضل نهجها الاستباقي في استلام التحصيلات وإدارة تدفقاتها النقدية. وقد حصلت الشركة على ما مجموعه 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار)، مقارنةً بـ872 مليون درهم (238 مليون دولار) في عام 2023. وتلقت "دانة غاز" توزيعات أرباح بقيمة 488 مليون درهم (133 مليون دولار) من شركة "بيرل بتروليوم".

إرتفع إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة من إقليم كردستان العراق 957 مليون درهم (261 مليون دولار)، ما يعكس نجاح الشركة في تنفيذ آلية التحصيل التي اعتمدتها في وقت لاحق من عام 2023. وفي مصر، بلغت قيمة الدفعات المستلمة 238 مليون درهم (65 مليون دولار) وذلك بعد الحصول على دفعة بقيمة 20 مليون دولار في شهر ديسمبر.

بلغت حصة الشركة من المستحقات لدى إقليم كردستان العراق 246 مليون درهم (67 مليون دولار)، كما بلغت مستحقاتها 286 مليون درهم (78 مليون دولار) في مصر مع نهاية عام 2024.