وعزا البنك في بيان هذا النمو الكبير في الربحية بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للعمليات المصرفية الأساسية للمجموعة والشركات التابعة والزميلة، بالإضافة إلى الاستحواذ الناجح على بيت التمويل الكويتي – البحرين ("بيتك - البحرين")، وهي خامس صفقة اندماج واستحواذ مصرفي للمجموعة.

ارتفع حجم الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، محافظةً على مكانتها كأكبر بنك إسلامي في البحرين، حيث نما إجمالي الأصول بنسبة 37.2 بالمئة ليصل إلى 18.73 مليار دولار في عام 2024، من 13.65 مليار دولار في عام 2023، ويعود الفضل في ذلك إلى التوسع والنمو الذاتي وغير الذاتي في أبرز قطاعات الأعمال والأنشطة المصرفية للمجموعة.

كما ارتفع حجم محفظة التمويل للمجموعة بنسبة 36.8 بالمئة لتصل إلى 9.71 مليار دولار، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 41.7 بالمئة لتصل إلى 13.12 مليار دولار.

كما شهد إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك ارتفاعًا بنسبة 6.8 بالمئة، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بشكل كبير إلى 15.7 بالمئة في عام 2024 مقارنةً مع 13.2 بالمئة في عام 2023.

وقد وضعت المجموعة معياراً جديداً في مجال الاندماج والاستحواذ، بعد أن أكملت التحول المصرفي الأسرع والأكثر سلاسة في المنطقة بعد الاستحواذ على بيت التمويل الكويتي "بيتك-البحرين" في النصف الأول من عام 2024.

وقد ضمن الاندماج الذي اكتمل في وقت قياسي خدمات دون انقطاع للعملاء مع خلق سبل جديدة للنمو والابتكار. وخلال العام، أطلقت المجموعة أيضا "إيه إس بي كابيتال"، ذراع الأصول المدارة ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، بأصول مدارة بقيمة 4.5 مليار دولار.

وفي ضوء الأداء المالي القوي، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 14 بالمئة من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك (بواقع 6 بالمئة أرباح نقدية 8 بالمئة أسهم منحة)، بإجمالي 99.6 مليون دولار وزيادة بنسبة 20 بالمئة عن عام 2023. وتخضع هذه التوصية لموافقة مسبقة من الجمعية العامة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

من جانبه، قال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "إن أداءنا الاستثنائي في عام 2024 هو نتاج لفعالية وجودة استراتيجيتنا طويلة المدى وقوة فريقنا. سيكون تركيزنا خلال الفترة القادمة، على اكتشاف فرص جديدة، خاصة في المجالات المصرفية والتكافل وإدارة الأصول لتعزيز مكانتنا كإحدى المجموعات المالية الإقليمية الرائدة والمتنوعة. وسيظل التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل ومستدامة لمساهمينا وكافة الأطراف ذات العلاقة من صميم استراتيجيتنا، بينما نواصل العمل في بيئة سريعة التغيُّر وشديدة التنافسية".