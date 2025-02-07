وقالت الشركة في بيان، إنها حققت نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لترتفع إلى 1.4 مليار درهم (381.2 مليون دولار) مقارنة بـ مليار درهم في 2023 في حين ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 308 ملايين درهم مقارنة بـ 202 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك استمرارًا لجهودها الاستثنائية في التطوير العقاري خلال 2023.

وبحسب بيان الشركة، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 32 بالمئة ليصل إلى 280 مليون درهم (نحو 76 مليون دولار) مقارنةً بـ 202 مليون درهم في 2023 ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.

وزادت إجمالي الأصول بنسبة 24 بالمئة لتصل إلى 8.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 6.46 مليار درهم في نهاية عام 2023.

ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليار درهم مقارنةً بـ 4.30 مليار درهم في العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان لها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل.

وساهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم ما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.

من جانبه، قال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة.

وأضاف أنه "مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء" بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش في الإمارة."