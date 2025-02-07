نتائج قوية بفضل استراتيجيات مبتكرة

تعد هذه النتائج المالية المتميزة ثمرة لاستراتيجية أدنوك للغاز التي تعتمد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التوقفات، وهو ما يعكس موثوقية التشغيل العالية. ووفقًا للرئيسة التنفيذية، فاطمة النعيمي، فإن "أدنوك للغاز تتمتع بأعلى معدلات الموثوقية التشغيلية في القطاع، حيث بلغت نسبة استمرارية تشغيل منشآتنا أكثر من 99.6 بالمئة، وهو ما يترجم إلى استقرار في الإنتاج وتقليل التوقفات التشغيلية، مما يعزز من أدائنا المالي بشكل كبير".

مشاريع استراتيجية للنمو المستدام

لا يقتصر نجاح أدنوك للغاز على الأداء المالي فحسب، بل يتعداه إلى الاستثمار المستمر في المشاريع التوسعية. في إطار استراتيجيتها طويلة المدى، تسعى الشركة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيعزز مكانتها في السوق العالمي للغاز.

وقالت النعيمي في السياق ذاته خلال حديثها لـ "سكاي نيوز عربية": "نطمح إلى توسيع القدرة الإنتاجية عبر تنفيذ مشاريع أساسية، تهدف إلى زيادة الإنتاج الحالي وتحقيق قيمة مضافة من المنتجات المتاحة، مثل الغاز الطبيعي المسال والإيثيلين، الذي يغذي صناعة البتروكيماويات".

من بين المشاريع التوسعية التي تركز عليها الشركة هو مشروع الغاز الغني، الذي يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز المصاحب نتيجة لتوسع أدنوك في عملياتها النفطية. كما أعلنت عن مشروع جديد يُسمى "ميرام"، الذي يهدف إلى استخلاص 200 مليون برميل من الغاز لزيادة القيمة المضافة في القطاع.

استراتيجيات مبتكرة لتحسين الكفاءة

ولمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة في صناعة الغاز، تُولي أدنوك للغاز أهمية كبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. فمن خلال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع قطع الغيار محليًا، تم تقليل زمن تصنيع القطع بنسبة 50 بالمئة، مما أتاح زيادة مرونة الإنتاج وتقليل فترات التوقف. كما تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التشغيلية، مما يسمح بتحليل الأداء بشكل استباقي وتجنب التوقفات غير المتوقعة.

التوسع في الأسواق العالمية

من جانب آخر، تسعى أدنوك للغاز إلى تعزيز وجودها في أسواق الغاز العالمية، لاسيما في آسيا وأوروبا، التي تشهد طلبًا متزايدًا على الغاز. وتعتبر اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال مع دول مثل الهند واليابان جزءًا من هذه الاستراتيجية التوسعية.

وفي هذا الصدد، تقول النعيمي: "نعمل على توسيع أسواقنا من خلال اتفاقيات استراتيجية، خاصة مع الدول التي تعاني من نقص في إمدادات الطاقة. تركز استراتيجيتنا على تلبية احتياجات الأسواق المتعطشة للطاقة، ونتطلع إلى تأمين إمدادات مستدامة من الغاز الطبيعي".

توزيعات الأرباح تؤكد الاستقرار المالي

لم تقتصر إنجازات أدنوك للغاز على التوسع والتطوير، بل شملت أيضًا تحقيق أرباح مرحلة، حيث أعلنت عن توزيعات أرباح تتجاوز 12.5 مليار درهم (حوالي 3.4 مليار دولار) للعام المالي 2024. تأتي هذه التوزيعات تأكيدًا على استقرار التدفقات النقدية لدى الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين.

وأكدت النعيمي أن الشركة ستواصل استراتيجيتها في زيادة الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة، مع سعيها لتحقيق نمو مستدام في السوق المحلي والعالمي. وقالت في هذا الشأن: "التوزيعات المالية تعكس قوة التدفقات النقدية الحرة، وتمكننا من تحقيق أهدافنا المالية والتوسعية على حد سواء".

توجهات الشركة المستقبلية

تُركز أدنوك للغاز على زيادة التوسع في استثمارات الطاقة، مع التركيز على توفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة، وذلك في إطار التزامها بتأمين إمدادات الطاقة محليًا ودوليًا. ومن خلال مشاريعها التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، تعكف الشركة على تحقيق أقصى قيمة من مواردها الطبيعية، ما يساهم في رفد الاقتصاد المحلي وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

وتختتم النعيمي قائلة: "نحن في أدنوك للغاز لا نكتفي بأن نكون مزودًا رئيسيًا للغاز في الإمارات فحسب، بل نحن شركة استراتيجية تساهم في تأمين إمدادات الطاقة على مستوى العالم".

تحقيق استدامة النمو

من خلال مزيج من الاستراتيجيات المالية المدروسة، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والتوسع العالمي، تحقق أدنوك للغاز تقدمًا ملحوظًا على جميع الأصعدة. ومع تطلعاتها لزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2029، ستظل الشركة لاعبًا رئيسيًا في مجال الطاقة على الصعيدين المحلي والدولي، مُعززة بذلك من دورها الاستراتيجي في تأمين إمدادات الغاز العالمية، بحسب تصريحات النعيمي.