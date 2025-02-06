وبلغ صافي الدخل المعدل في الربع الأخير عند 4.41 مليار دولار أو 1.9 دولار للسهم بانخفاض نسبته 16 بالمئة، مقارنة بـ 5.23 مليار دولار أو 2.16 دولار للسهم خلال الربع المماثل من العام السابق، ولكن بزيادة 8 بالمئة عن الربع السابق.

وبلغت الإيرادات المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك والاهلاك 10.5 مليار دولار مقارنة بـ 11.7 مليار دولار العام الماضي. وانخفضت المبيعات إلى 52.51 مليار دولار مقارنة بـ 59.24 مليار دولار العام الماضي.

وانخفض إنتاج المواد الهيدروكربونية إلى 2.43 ألف برميل من مكافئ النفط اليومي بعدما سجل 2.46 ألف برميل خلال العام السابق.

وتوقعت الشركة أن يتراوح إنتاج المواد الهيدروكربونية خلال الربع الأول ما بين 2.5 و2.55 برميل من مكافئ النفط اليومي. وتوقعت الشركة نمو الإنتاج بأكثر من 3 بالمئة.

كما أعلنت شركة النفط والغاز العملاقة عن صافي دخل معدّل للعام بأكمله 2024 بلغ 18.3 مليار دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 21 بالمئة من 23.2 مليار دولار في العام السابق.

,كان المحللون يتوقعون أن يبلغ صافي الدخل المعدل لشركة توتال إنرجيز للعام الماضي بأكمله عند 18.2 مليار دولار، وفقًا لمجموعة بورصة لندن.

بلغ صافي دخل توتال إنرجيز للعام بأكمله 15.8 مليار دولار، بانخفاض عن 21.4 مليار دولار في العام السابق. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 7 بالمئة في توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 3.22 يورو (3.35 دولارًا) للسهم.

وقالت إنها ستستهدف عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار لكل ربع سنوي في عام 2025. وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع أسعار الغاز وإنتاجًا قويًا للهيدروكربون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.