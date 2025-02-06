ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش ليقترب من مستوى قياسي مرتفع سجله آخر مرة في 31 يناير.

وقفز المؤشر الفرعي للرعاية الصحية ذو الثقل 0.8 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم أسترازينيكا 3.2 بالمئة، إذ تتوقع شركة الأدوية تحقيق مبيعات تفوق توقعات المحللين في 2025، وذلك بعد أن تجاوزت إيراداتها في الربع الرابع التقديرات.

مؤشر داكس قرب أعلى مستوياته التاريخية

وفي ألمانيا، اقترب مؤشر "داكس" في البورصة الألمانية من أعلى مستوياته القياسية مرة أخرى.

ومع غياب أي تصريحات عن رسوم جمركية جديدة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوقت الحالي، تمكن مؤشر "داكس" من سد الفجوة التي نشأت الاثنين الماضي بسبب نزاع الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر داكس في الدقائق الأولى من تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.5 بالمئة إلى 21697 نقطة، ليقلص الفارق نحو أعلى مستوى قياسي سجله من قبل (21800 نقطة) بمقدار نحو 100 نقطة. وعلى مدار الأسبوع لم يتجاوز التراجع في المؤشر نسبة 0.2 بالمئة.

وكانت هناك أيضا ردود فعل إيجابية تجاه بعض الأرقام الفصلية الخاصة بشركات ألمانية، وأبرزها شركة التكنولوجيا الطبية "سيمنز هيلثنيرز"، التي قفز سعر سهمها بنسبة تزيد عن 6 بالمئة في مؤشر داكس. وأثارت شركة "مترو" لتجارة التجزئة أيضا ضجة، لأن المساهم الرئيسي التشيكي دانيل كريتينسكي يريد سحب مجموعة التجزئة من البورصة من خلال عرض.

كما عززت تقارير الأرباح مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي ارتفع 0.8 بالمئة.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات بصعوده اثنين بالمئة بعد إعلان أوروبيس، أكبر شركة منتجة للنحاس في أوروبا، أن أرباحها قبل الضرائب في الربع الأول تفوق توقعات السوق.

وتتجه كل الأنظار إلى بنك إنجلترا المركزي الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى 4.5 بالمئة من 4.75 بالمئة في محاولة لتعزيز الاقتصاد البريطاني الراكد وسط ضغوط التضخم القوية.

وعلى صعيد البيانات، من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء لشهر يناير، عن بنك هامبورغ التجاري (إتش.سي.أو.بي)، وكذلك أرقام مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو المزمع صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ومن الأسهم الأخرى، ارتفع سهم شركة ميرسك 7.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن تجاوز أرباحها في الربع الرابع للتوقعات.