حجم مبيعات شركة Bentley في منطقة الشرق الأوسط

تعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الحيوية لشركة Bentley، حيث تمثل بين 7 إلى 10 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة عالمياً.

ووفقاً لتصريحات الدكتور فرانك واليزر، فإن "الحجم العالمي في الشرق الأوسط هو مجتمع جيد لنا الذي يتلقى مستوى سعادة"، مشيرًا إلى أن دبي تعد من أهم الأسواق الرئيسية للعلامة في المنطقة.

كما أضاف أن "الشرق الأوسط يظل سوقًا قويًا لسيارات بنتلي، سواء كانت سيارات رياضية أو سيارات تنفيذية".

التحديات في السوق الأوروبية

وفيما يتعلق بتأثير السيارات الصينية على سوق الاتحاد الأوروبي، أوضح الدكتور واليزر أن "الأمور تتحرك بسرعة"، مما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه لا يوجد تأثير كبير حتى الآن على مبيعات الشركة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوضع قد يتغير بسرعة. كما أشار إلى أن الشركة تراقب السوق الصينية عن كثب ولكن لا يراها تمثل نسبة كبيرة من مبيعاتها في الوقت الحالي.

استراتيجية بنتلي المستقبلية وتوسيع قاعدة العملاء

بالنسبة لرؤية الشركة المستقبلية، أكد الدكتور واليزر أن بنتلي لن توسع قاعدة عملائها لتشمل شرائح جديدة.

وقال: "نبقى في المجموعة الأعلى في السوق، والسيارات التي سوف نقدمها ستبقى دائماً مميزة جداً"، مؤكداً أن "بنتلي لن تكون سيارة لكل شخص"، بل ستظل تستهدف العملاء من فئة النخبة.

كما أشار إلى أن الشركة تبحث في تصميمات وتكنولوجيا موجهة لجذب شريحة أصغر من النساء، مع الحفاظ على الجودة الفائقة في كل منتج.

التكنولوجيا والابتكار في سيارات بنتلي

أوضح الدكتور واليزر أن شركة Bentley تستثمر بشكل كبير في دمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية في تصاميمها المستقبلية، لكن مع الحفاظ على هوية الشركة الكلاسيكية.

وقال: "سنظل دائمًا في قلب بنتلي" مؤكداً أن "الحرفية اليدوية" ستظل جزءًا أساسياً من عملية التصنيع، وأضاف: "لدينا أكثر من 4 آلاف شخص يعملون على تصميم سياراتنا، مما يضمن أن كل سيارة بنتلي تتمتع بالتفرد والتميز".

مستقبل القيادة الذاتية والتكنولوجيا في سيارات بنتلي

وبخصوص استخدام تقنيات القيادة الذاتية في المستقبل، أكد الدكتور واليزر أن "بنتلي ستكون دائمًا سيارة محرك"، مما يعكس تركيز الشركة على الحفاظ على تجربة القيادة الفاخرة. ورغم التطورات التكنولوجية السريعة، أشار إلى أن الشركة "لن تكون الأولى في تبني هذه التقنيات"، لكنها ستعمل على دمجها في المستقبل بما يتماشى مع رؤية الشركة في تقديم سيارات ذات قدرات عالية.

الجوهر الحقيقي لبنتلي

في ختام المقابلة، سُئل الدكتور فرانك واليزر عن العنصر الذي يمثل جوهر سيارة بنتلي، فأجاب قائلاً: "إذا كنت تجلس في السيارة، وتشعر بذلك الجو الفريد من داخلها، فهذا هو جوهر بنتلي". وأضاف أن الشعور الفاخر والفريد أثناء الجلوس داخل سيارة بنتلي هو ما يجعلها متميزة عن غيرها من السيارات.

بهذه التصريحات، يظهر الدكتور فرانك واليزر أن مبيعات بنتلي تعتمد على تقديم منتج مميز، مع الحفاظ على الهوية الكلاسيكية للشركة في ظل التحديات والتغيرات السريعة في السوق.

نتائج مالية قوية رغم التحديات

على الرغم من التحديات التي تواجهها صناعة السيارات الفاخرة بشكل عام، إلا أن بنتلي تمكنت من تحقيق نتائج مالية مستقرة في النصف الأول من عام 2024، حيث كشفت عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 283 مليون دولار، مقارنة بـ423 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بحسب موقع دوبونت.

كما انخفضت الإيرادات من 1.82 مليار دولار إلى 1.51 مليار دولار. ورغم هذه التحديات، حافظت الشركة على عائد مبيعات قوي بنسبة 18.8 بالمئة، مقارنة بـ23.2 بالمئة في العام السابق.

وأشار جان-هنريك لافرينتز، عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات، إلى التزام الشركة بمبادراتها الاستراتيجية والاستثمار في التحول نحو مجموعة سيارات كهربائية بالكامل.

بلغت مبيعات بنتلي في النصف الأول من العام 5,476 سيارة، حيث شكلت سيارة SUV Bentayga، بما في ذلك طرازات Bentayga EWB، 41 بالمئة من إجمالي المبيعات. وحلت طرازات Continental GT وGTC في المرتبة الثانية بنسبة 34 بالمئة، في حين شكلت Flying Spur الـ 25 بالمئة المتبقية. على الرغم من انخفاض المبيعات العالمية بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إلا أن الأمريكيتين ظلتا أقوى سوق لبنتلي، تليها الصين وأوروبا.