وفي فبراير من العام الماضي، أوقفت شركة الشحن الدنمركية برنامج إعادة الشراء، بسبب حالة عدم اليقين في السوق نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر.

وأدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، وأدى تغير مسار الشحن لفترات طويلة إلى ارتفاع أسعار الشحن والتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.

وما زالت شركة ميرسك تنأى بسفنها عن خليج عدن والبحر الأحمر نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من إعلان الحوثيين في اليمن كبح هجماتهم على السفن.

وقالت ميرسك، إن ثلث حجم حاوياتها تأثر بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.

وأضافت في بيانها، أن المرحلة الأولى من برنامج إعادة الشراء ستستمر من 26 فبراير إلى السادس من أغسطس، وستقتصر الأسهم التي سيتم شراؤها على القيمة السوقية الإجمالية البالغة 7.2 مليار كرونة دنمركية.